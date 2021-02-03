Общественная палата при Минздраве РД разобрала смертельный случай в роддоме

В рамках совещания Общественной палаты при Министерстве здравоохранения Республики Дагестан обсудили смертельный случай в махачкалинском родильном доме №2.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева встретилась с семьей погибшей женщины и пообещала всяческую поддержку в честном и беспристрастном разборе данного происшествия.

Напомним, что смерть женщины и плода произошла из-за редкой патологии, которая в большинстве случаев (по данным мировой статистики) заканчивается летально.

По инициативе регионального Минздрава была проведена независимая экспертиза данного случая. Обсуждая причины трагедии, председатель Комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан Ильман Алипулатов подчеркнул, что вопрос необходимо рассматривать с правовой точки зрения и продолжать следственное разбирательство.