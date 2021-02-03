ЗАМАНА - Общественная палата при Минздраве РД разобрала смертельный случай в роддоме

Общественная палата при Минздраве РД разобрала смертельный случай в роддоме

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03 февраля, 2021. Среда 20:38
Общественная палата при Минздраве РД разобрала смертельный случай в роддоме

В рамках совещания Общественной палаты при Министерстве здравоохранения Республики Дагестан обсудили смертельный случай в махачкалинском родильном доме №2.

Общественная палата при Минздраве РД разобрала смертельный случай в роддоме
Общество

Ранее министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева встретилась с семьей погибшей женщины и пообещала всяческую поддержку в честном и беспристрастном разборе данного происшествия.

Напомним, что смерть женщины и плода произошла из-за редкой патологии, которая в большинстве случаев (по данным мировой статистики) заканчивается летально.

По инициативе регионального Минздрава была проведена независимая экспертиза данного случая. Обсуждая причины трагедии, председатель Комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан Ильман Алипулатов подчеркнул, что вопрос необходимо рассматривать с правовой точки зрения и продолжать следственное разбирательство.

 

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