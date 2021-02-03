ЗАМАНА - Презентация "Карты стоков в Каспийское море" прошла в Махачкале

Презентация "Карты стоков в Каспийское море" прошла в Махачкале

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03 февраля, 2021. Среда 16:39
Презентация &quot;Карты стоков в Каспийское море&quot; прошла в Махачкале

В Дагестане Общероссийский народный фронт совместно с Каспийским природоохранным центром анонсировали проект «Карта стоков в Каспийское море».

Презентация "Карты стоков в Каспийское море" прошла в Махачкале
Общество

С ее помощью можно будет определить места, откуда идет сброс стоков и приостановив загрязнение природы, улучшить экологическую ситуацию. А еще объявить бой нарушителям и привлечь их к ответственности.
«К сожалению, за 20 лет экология моря существенно подорвана. Об этом свидетельствуют многочисленные пробы воды и земли. Всего 140 мест, а пока пробы взяты с 20 точек. Наша задача сделать так, чтобы море не превратилось в сточное болото», заключил в рамках встречи с журналистами директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

 

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