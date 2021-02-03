ЗАМАНА - Вывоз мусора - социальный бизнес

Вывоз мусора - социальный бизнес

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03 февраля, 2021. Среда 14:37
Вывоз мусора - социальный бизнес

«Во всем мире вывоз мусора и его утилизация считается хорошим и прибыльным бизнесом. Так хотели сделать и у нас. Но в нашей действительности извечно «хотели как лучше, а получилось как всегда», - комментирует сложившуюся ситуацию в республике председатель Комиссии Общественной палаты Дагестана по обеспечению общественного контроля и осуществлению экспертной деятельности Наби Ахадов.

Вывоз мусора - социальный бизнес
Общество

По мнению эксперта, во всей схеме сбора и вывоза мусора изначально присутствовал мошеннический характер. «Я говорю о том, что местом его складирования был обозначен Избербаш. Уверен, что бизнесмены изначально не планировали везти мусор туда. Возили в ближайшее удобное место, а разницу в стоимости транспортных расходов клали себе в карман. Возможно, делились с кем-то из вышестоящего начальства. Но с новым руководством республики старые правила перестали действовать. Тогда они перешли на откровенный шантаж: или соглашайтесь на наши условия, или будете жить в мусоре. Видимо, они не думали, что раскроется афера с Избербашским полигоном», подчеркнул в своем комментарии «Дагестанской правде» Наби Ахадов.
В заключении, член Общественной палаты Дагестана обратил внимание на то, что вместе с возбуждением уголовного дела в отношении мусорных мошенников надо разобраться и с тем, как эта компания проникла в Дагестан.

 

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