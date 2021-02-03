В Дагестане ищут способы избежать экологической катастрофы

Столица Дагестана оказалась на грани экологической катастрофы. В пригородах и во дворах Махачкалы настоящий полиэтиленовый коллапс. Там почти все завалено мусором после спора регионального оператора и чиновников из-за тарифов. И сейчас убирать горы мусора уже взялись даже местные жители.

Ситуацию прокомментировал заслуженный работник охраны природы РД Ибрагимхалил Магомедов.

"Мусорный коллапс в ряде наших городов, и масштабное отравление в Буйнакске это, по моему мнению, звенья одной цепи. Разумеется, что люди, взявшиена себя определенные обязанности, не совладали с ними. Однако найти виноватых за данный беспредел, привлечь их к ответственности одно дело. Но на данный момент, нужно искать решение сложившейся экологической ситуации, пока все не обернулось катастрофой".

Также Ибрагимхалил Магомедов в беседе с корреспондентом "Дагестанской правды" добавил, что что в экологических неудачах нынешнего дня виноваты не безликая техника, не доверчивое неведение, а крепко устоявшиеся у человека психология временщика и жажда наживы. Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев, комментируя возникшую экологическую ситуацию в республике СМИ подчеркнул, что в республике нет ни одного населенного пункта с нормально функционирующей канализационной системой. И это в данном случае может стать настоящей проблемой. "Крысы, мыши могут размножиться, ведь там не только пластик, но и пищевые отходы, они станут разносчиками инфекций. Кроме того, вода, которая населению подается, будет отравлена»,- говорит Гаджиев.

Заслуженный экономист Дагестана Шахмардан Мудуев считает, что федеральную «мусорную» реформу изначально нужно было адаптировать под Дагестан. Именно в этом он и видит путь к решению проблемы.

«Системно этой проблемой не занимались. Ее надо было продумать, проработать и адаптировать к нашему региону. Я считаю, что ответственность по уборке территории должна находиться во власти муниципалитета, и вся эта система тендеров, на мой взгляд, в корне ошибочна, по крайней мере, применительно к нашему региону» заключает Мудрив.

Эксперт полагает, что решить проблему можно, если закрепить законодательные функции по сбору мусора за муниципалитетами. Если города будут сами управлять персоналом, техникой и финансами, то конфликт интересов будет исчерпан.

Напомним, что в Дагестане планируют построить пять комплексных объектов обращения с отходами, а также отдельные сортировочные комплексы. Мощность объектов обработки составит чуть более 1 млн тонн отходов, мощность объектов компостирования порядка 250 тыс. тонн.