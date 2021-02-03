По данным пресс-службы администрации города Махачкалы, проект вносит вклад в решение таких государственных задач, как патриотическая работа с молодежью, реализация государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам.
Согласно концепции социального проекта, противодействующего попыткам исказить роль подвига советского народа в победе над фашизмом, героям Великой Отечественной войны помогут осуществить свыше 100 тех или иных желаний.
По данным пресс-службы администрации города Махачкалы, проект вносит вклад в решение таких государственных задач, как патриотическая работа с молодежью, реализация государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам.
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