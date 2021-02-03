ЗАМАНА - Махачкалинцы помогут осуществить мечты внтеранов

Махачкалинцы помогут осуществить мечты внтеранов

Автор
03 февраля, 2021. Среда 12:30
Махачкалинцы помогут осуществить мечты внтеранов

Согласно концепции социального проекта, противодействующего попыткам исказить роль подвига советского народа в победе над фашизмом, героям Великой Отечественной войны помогут осуществить свыше 100 тех или иных желаний.

Махачкалинцы помогут осуществить мечты внтеранов
Общество

По данным пресс-службы администрации города Махачкалы, проект вносит вклад в решение таких государственных задач, как патриотическая работа с молодежью, реализация государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам.

 

 

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top