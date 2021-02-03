Союз женщин Дагестана запустил рубрику «Славные дочери Дагестана»

Проект, приученный к 100-летию основания Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, представляет собой цикл рассказов о женщинах, внесших весомый вклад в развитие Дагестана.

Фотоматериалы и автобиографии женщин с городов и районов региона можно присылать на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .