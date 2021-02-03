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Союз женщин Дагестана запустил рубрику «Славные дочери Дагестана»
- Автор Арслан
- 03 февраля, 2021. Среда 12:19
Проект, приученный к 100-летию основания Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, представляет собой цикл рассказов о женщинах, внесших весомый вклад в развитие Дагестана.
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