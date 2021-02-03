ЗАМАНА - Сельские школы Дагестана пополнятся «Точками роста»

Сельские школы Дагестана пополнятся «Точками роста»

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03 февраля, 2021. Среда 12:04
Сельские школы Дагестана пополнятся «Точками роста»

Центры, как сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки, будут открыты 170 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Сельские школы Дагестана пополнятся «Точками роста»
Общество

Отмечено, что центры, в которых школьники управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности и мн. др., оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами.

По данным источника, к 2024 году в стране появятся 16 тысяч таких центров.

 

 

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