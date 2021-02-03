Сельские школы Дагестана пополнятся «Точками роста»

Центры, как сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки, будут открыты 170 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Отмечено, что центры, в которых школьники управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности и мн. др., оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами.

По данным источника, к 2024 году в стране появятся 16 тысяч таких центров.