Отмечено, что центры, в которых школьники управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности и мн. др., оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами.
По данным источника, к 2024 году в стране появятся 16 тысяч таких центров.
Центры, как сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки, будут открыты 170 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Отмечено, что центры, в которых школьники управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности и мн. др., оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами.
По данным источника, к 2024 году в стране появятся 16 тысяч таких центров.
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