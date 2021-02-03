ЗАМАНА - В Дагестане пресечена попытка ввоза зараженной растительной продукции

В Дагестане пресечена попытка ввоза зараженной растительной продукции

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03 февраля, 2021. Среда 11:43
В Дагестане пресечена попытка ввоза зараженной растительной продукции

Более 170 тонн зараженной растительной продукции, по данным регионального россельхознадзора, составил общий объем продукции, не попавшей на российский рынок с начала текущего года.

В Дагестане пресечена попытка ввоза зараженной растительной продукции
Общество

В числе запретной продукции оказались 7 товарных партий из Азербайджана и 1 партия из Ирана

 

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