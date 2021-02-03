В числе запретной продукции оказались 7 товарных партий из Азербайджана и 1 партия из Ирана
В Дагестане пресечена попытка ввоза зараженной растительной продукции
- Автор Арслан
- 03 февраля, 2021. Среда 11:43
Более 170 тонн зараженной растительной продукции, по данным регионального россельхознадзора, составил общий объем продукции, не попавшей на российский рынок с начала текущего года.
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