Пройти перепись можно будет в стационарных участках, график работы которых будет соответствовать часам приёма заявителей соответствующего МФЦ.
Дата проведения всероссийской переписи населения будет определена Правительством РФ.
Региональные МФЦ, по данным Мирмола, будут задействованы во Всероссийской переписи населения, согласно заключению соглашения между руководством учреждения и Дагестанстатом.
Пройти перепись можно будет в стационарных участках, график работы которых будет соответствовать часам приёма заявителей соответствующего МФЦ.
Дата проведения всероссийской переписи населения будет определена Правительством РФ.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..