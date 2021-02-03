ЗАМАНА - Многофункциональные центры Дагестана примут участие в переписи населения

Многофункциональные центры Дагестана примут участие в переписи населения

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03 февраля, 2021. Среда 11:39
Многофункциональные центры Дагестана примут участие в переписи населения

Региональные МФЦ, по данным Мирмола, будут задействованы во Всероссийской переписи населения, согласно заключению соглашения между руководством учреждения и Дагестанстатом.

Многофункциональные центры Дагестана примут участие в переписи населения
Общество

Пройти перепись можно будет в стационарных участках, график работы которых будет соответствовать часам приёма заявителей соответствующего МФЦ.

Дата проведения всероссийской переписи населения будет определена Правительством РФ.

 

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