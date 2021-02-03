ЗАМАНА - Муфтию Дагестана вручили благодарственное письмо

Муфтию Дагестана вручили благодарственное письмо

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03 февраля, 2021. Среда 11:19
Муфтию Дагестана вручили благодарственное письмо

Благодарственное письмо от первого заместителя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ивана Мельникова, по сообщению информационного ресурса Мирмол, было вручено духовному наставнику мусульман республики за большой вклад в укрепление мира и межконфессионального согласия в России.

Муфтию Дагестана вручили благодарственное письмо
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Памятный подарок и благодарность шейху Ахмаду Афанди передал депутат госдумы Гаджимет Сафаралиев. 

 

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