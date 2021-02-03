Памятный подарок и благодарность шейху Ахмаду Афанди передал депутат госдумы Гаджимет Сафаралиев.
Муфтию Дагестана вручили благодарственное письмо
- Автор Арслан
- 03 февраля, 2021. Среда 11:19
Благодарственное письмо от первого заместителя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ивана Мельникова, по сообщению информационного ресурса Мирмол, было вручено духовному наставнику мусульман республики за большой вклад в укрепление мира и межконфессионального согласия в России.
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