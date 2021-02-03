Отмечено, что «Учитель года России-2020», которым был признан учитель математики Лицея классического элитарного образования г. Ростова-на-Дону Михаил Гуров, войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения России.
В Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020»
- Автор Арслан
- 03 февраля, 2021. Среда 11:15
Дагестан на мероприятии, по данным Минпросвещения РФ, представляла педагог английского языка из Каспийского центра образования Жанна Кушиева, которая, по как сообщает источник, заняла второе место.
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