ЗАМАНА - В Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020»

В Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020»

Автор
03 февраля, 2021. Среда 11:15
В Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020»

Дагестан на мероприятии, по данным Минпросвещения РФ, представляла педагог английского языка из Каспийского центра образования Жанна Кушиева, которая, по как сообщает источник, заняла второе место.

В Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020»
Общество

Отмечено, что «Учитель года России-2020», которым был признан учитель математики Лицея классического элитарного образования г. Ростова-на-Дону Михаил Гуров, войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения России.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top