В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»

Участники акции с двенадцатого по тридцать первое января на своих страницах в Instagram и в других в социальных сетях выкладывали стихи, картинки, фотографии, видеоролики и другие материалы и факты, имеющие отношение к истории становления и развития ДАССР сопровождая их хештегами #Россия #ИсторияДАССР #100летДАССР.

Участие в акции приняли более двухсот дагестанцев.