ЗАМАНА - В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»

В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»

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03 февраля, 2021. Среда 10:01
В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»

В рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР, в регионе была запущена online-акция «История создания ДАССР», рассказывает пресс-центр Минмолодежи РД.

В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»
Общество

Участники акции с двенадцатого по тридцать первое января на своих страницах в Instagram и в других в социальных сетях выкладывали стихи, картинки, фотографии, видеоролики и другие материалы и факты, имеющие отношение к истории становления и развития ДАССР сопровождая их хештегами #Россия #ИсторияДАССР #100летДАССР.
Участие в акции приняли более двухсот дагестанцев.

 

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