Участники акции с двенадцатого по тридцать первое января на своих страницах в Instagram и в других в социальных сетях выкладывали стихи, картинки, фотографии, видеоролики и другие материалы и факты, имеющие отношение к истории становления и развития ДАССР сопровождая их хештегами #Россия #ИсторияДАССР #100летДАССР.
Участие в акции приняли более двухсот дагестанцев.
В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 10:01
В рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР, в регионе была запущена online-акция «История создания ДАССР», рассказывает пресс-центр Минмолодежи РД.
Участники акции с двенадцатого по тридцать первое января на своих страницах в Instagram и в других в социальных сетях выкладывали стихи, картинки, фотографии, видеоролики и другие материалы и факты, имеющие отношение к истории становления и развития ДАССР сопровождая их хештегами #Россия #ИсторияДАССР #100летДАССР.
Последнее от Хадижат
- В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества
- Директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой
- В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья
- В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело
- Стадион "Труд" в Каспийске будет реконструирован