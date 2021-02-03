Стадион "Труд" в Каспийске будет реконструирован

Министерство по физической культуре и спорту РД уже весной текущего года приступает к осуществлению проекта по реконструкции стадиона «Труд», расположенного в Каспийске.

В этом году на территории стадиона будут построены 4 теннисных корта, в 2022 году планируется начало переустройства и футбольного поля и трибун. Подчеркнем, деятельная группа горожан ГОО «Каспийск наш город», обращалась в адрес руководителя региона и Правительства РД с просьбой сохранить стадион для жителей города. В 2020 году по указанию Главы РД, Минимуществом Республики Дагестан реализованы мероприятия, по приобретению в республиканскую собственность стадиона «Труд», до этого принадлежащего заводу «Дагдизель», в целях сохранить данный спортивный объект для городских жителей.