ЗАМАНА - Стадион "Труд" в Каспийске будет реконструирован

Стадион "Труд" в Каспийске будет реконструирован

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03 февраля, 2021. Среда 08:44
Стадион &quot;Труд&quot; в Каспийске будет реконструирован

Министерство по физической культуре и спорту РД  уже весной текущего года приступает к осуществлению проекта по реконструкции стадиона «Труд», расположенного в Каспийске.

Стадион "Труд" в Каспийске будет реконструирован
Общество

В этом году на территории стадиона будут построены 4 теннисных корта, в 2022 году планируется начало переустройства и футбольного поля и трибун. Подчеркнем, деятельная группа горожан ГОО «Каспийск наш город», обращалась в адрес руководителя региона и Правительства РД с просьбой сохранить стадион для жителей города. В 2020 году по указанию Главы РД, Минимуществом Республики Дагестан реализованы мероприятия, по приобретению в республиканскую собственность стадиона «Труд», до этого принадлежащего заводу «Дагдизель»,  в целях сохранить данный спортивный объект для городских жителей.

 

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