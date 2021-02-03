В обсуждении приняли участие заместители министра по земельным и имущественным отношениям РД Мураж Алиев и Хабиб Джанаев, представители администрации Махачкалы и сотрудники Минимущества Дагестана. Представителям администрации Махачкалы были разъяснены порядок подачи документов и заявки, для предоставления земельного участка из республиканской собственности, под строительство социальных объектов. Территория в 30 гектаров, расположена в районе Учхоза. Также были затронуты вопросы межевания и устранения накладок на земельных участках.
Тридцать гектаров в Махачкале отдадут под строительство социальных объектов
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 08:37
Вчера, 2 февраля, состоялось совещание по вопросу предоставления земельного участка под строительство социальных объектов, сообщает Минимущество Дагестана.