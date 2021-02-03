Тридцать гектаров в Махачкале отдадут под строительство социальных объектов

В обсуждении приняли участие заместители министра по земельным и имущественным отношениям РД Мураж Алиев и Хабиб Джанаев, представители администрации Махачкалы и сотрудники Минимущества Дагестана. Представителям администрации Махачкалы были разъяснены порядок подачи документов и заявки, для предоставления земельного участка из республиканской собственности, под строительство социальных объектов. Территория в 30 гектаров, расположена в районе Учхоза. Также были затронуты вопросы межевания и устранения накладок на земельных участках.