ЗАМАНА - Тридцать гектаров в Махачкале отдадут под строительство социальных объектов

Тридцать гектаров в Махачкале отдадут под строительство социальных объектов

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03 февраля, 2021. Среда 08:37
Тридцать гектаров в Махачкале отдадут под строительство социальных объектов

Вчера, 2 февраля, состоялось совещание по вопросу предоставления земельного участка под строительство социальных объектов, сообщает Минимущество Дагестана. 

Тридцать гектаров в Махачкале отдадут под строительство социальных объектов
Общество

В обсуждении приняли участие заместители министра по земельным и имущественным отношениям РД Мураж Алиев и Хабиб Джанаев, представители администрации Махачкалы и сотрудники Минимущества Дагестана. Представителям администрации Махачкалы были разъяснены порядок подачи документов и заявки, для предоставления земельного участка из республиканской собственности, под строительство социальных объектов. Территория в 30 гектаров, расположена в районе Учхоза. Также были затронуты вопросы межевания и устранения накладок на земельных участках.

 

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