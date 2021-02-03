Основная цель проекта, первый маршрут которого начался с живописной локации Цахурской долины, заключается в раскрытии туристического потенциала республики, укреплении межнациональных отношений, а также в ознакомлении с историко-культурным наследием Дагестана.
Тревел-проект «Наш туризм» стартовал в Дагестане
- Автор Арслан
- 03 февраля, 2021. Среда 03:01
Организатором первого и, по данным информационного портала Мирмол, непростого похода является председатель Ассоциации Общественных организаций «Патриоты» Шамиль Абдулгаджиев.
Последнее от Арслан
- УФАС: «Мы категорически против повышения платы за проезд в маршрутках»
- В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения
- Подведены итоги деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооружённых Сил РФ
- Водоемы Дагестана пополнились ценными породами рыбы
- Угарный газ стал причиной гибели двух человек