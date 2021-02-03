ЗАМАНА - Тревел-проект «Наш туризм» стартовал в Дагестане    

Тревел-проект «Наш туризм» стартовал в Дагестане    

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03 февраля, 2021. Среда 03:01
Тревел-проект «Наш туризм» стартовал в Дагестане    

 

Организатором первого и, по данным информационного портала Мирмол, непростого похода является председатель Ассоциации Общественных организаций «Патриоты» Шамиль Абдулгаджиев.

Тревел-проект «Наш туризм» стартовал в Дагестане    
Общество

Основная цель проекта, первый маршрут которого начался с живописной локации Цахурской долины, заключается в раскрытии туристического потенциала республики, укреплении межнациональных отношений, а также в ознакомлении с историко-культурным наследием Дагестана.

 

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