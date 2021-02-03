Согласно предложенному варианту, многоэтажные дома будут строиться в двух микрорайонах Махачкалы. Соглашение об этом заключено в СМК «Жилье». По сведениям строительной организации, большая часть людей согласна на предлагаемые условия, так как у них появится возможность переехать в дома, расположенные в тех же районах, где они проживают на данный момент. Согласно мнению инициаторов, этот проект позволит избежать точечной застройки города.
В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 09:00
В Республике Дагестан предложен новый формат расселения людей из старых и непригодных для проживания помещений.
Последнее от Хадижат
- В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества
- В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»
- Директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой
- В отношении экс-руководителя УК «Лидер» возбуждено уголовное дело
- Стадион "Труд" в Каспийске будет реконструирован