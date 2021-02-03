ЗАМАНА - В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья

В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья

Автор
03 февраля, 2021. Среда 09:00
В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья

В Республике Дагестан предложен новый формат расселения людей из старых и непригодных для проживания помещений.

В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья
Общество

Согласно предложенному варианту, многоэтажные дома будут строиться в двух микрорайонах Махачкалы. Соглашение об этом заключено в СМК «Жилье». По сведениям строительной организации, большая часть людей согласна на предлагаемые условия, так как у них появится возможность переехать в дома, расположенные в тех же районах, где они проживают на данный момент. Согласно мнению инициаторов, этот проект позволит избежать точечной застройки города.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top