В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья

Согласно предложенному варианту, многоэтажные дома будут строиться в двух микрорайонах Махачкалы. Соглашение об этом заключено в СМК «Жилье». По сведениям строительной организации, большая часть людей согласна на предлагаемые условия, так как у них появится возможность переехать в дома, расположенные в тех же районах, где они проживают на данный момент. Согласно мнению инициаторов, этот проект позволит избежать точечной застройки города.