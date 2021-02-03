ЗАМАНА - Журналисты Дагестана начали вакцинироваться от коронавируса

Журналисты Дагестана начали вакцинироваться от коронавируса

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03 февраля, 2021. Среда 00:29
Журналисты Дагестана начали вакцинироваться от коронавируса

От вируса Covid-19 начали прививаться работники ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Минпечати РД, - рассказывает сетевое издание "Мирмол". 

Журналисты Дагестана начали вакцинироваться от коронавируса
Общество

А именно, первым привитым сотрудником  стала Ева Адамова. Она записалась на 1-ый шаг вакцинопрофилактики через веб-сайт Госуслуги. Прийдя в назначенный день, она прошла ряд обычных процедур. На этот момент она ощущает себя отлично, - сообщает "Мирмол".

 

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взяты из открытых источников
 

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