Журналисты Дагестана начали вакцинироваться от коронавируса

А именно, первым привитым сотрудником стала Ева Адамова. Она записалась на 1-ый шаг вакцинопрофилактики через веб-сайт Госуслуги. Прийдя в назначенный день, она прошла ряд обычных процедур. На этот момент она ощущает себя отлично, - сообщает "Мирмол".