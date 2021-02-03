А именно, первым привитым сотрудником стала Ева Адамова. Она записалась на 1-ый шаг вакцинопрофилактики через веб-сайт Госуслуги. Прийдя в назначенный день, она прошла ряд обычных процедур. На этот момент она ощущает себя отлично, - сообщает "Мирмол".
Журналисты Дагестана начали вакцинироваться от коронавируса
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 00:29
От вируса Covid-19 начали прививаться работники ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Минпечати РД, - рассказывает сетевое издание "Мирмол".
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