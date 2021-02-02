"Неоплата либо неполная оплата потребленного газа в течение 2-ух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения", сообщает представительство Газпрома, добавляя, что в у некоторых неплательщиков сумма долга за газ исчисляется сотнями тысяч рублей. Неблагонадежные пользователи рискуют остаться и вовсе без газа.
В пресс-центре подчеркнули, что заплатить за газ можно в «Личном кабинете абонента» на интернет-ресурсе www.mkala-mrg.ru либо скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на собственный девайс а также в любой абонентской службе города или района.
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает потребителям о срочности погашения задолженности
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 22:26
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает своим абонентам, что до 10 февраля 2021 года всем неплательщикам необходимо покатись свои задолженности.
"Неоплата либо неполная оплата потребленного газа в течение 2-ух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения", сообщает представительство Газпрома, добавляя, что в у некоторых неплательщиков сумма долга за газ исчисляется сотнями тысяч рублей. Неблагонадежные пользователи рискуют остаться и вовсе без газа.
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