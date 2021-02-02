ЗАМАНА - Общероссийский народный фронт требует завершить работы по восстановлению дороги в Махачкале

Общероссийский народный фронт требует завершить работы по восстановлению дороги в Махачкале

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02 февраля, 2021. Вторник 22:15
Общероссийский народный фронт требует завершить работы по восстановлению дороги в Махачкале

Согласно мнению активиста Общероссийского народного фронта, администрация города оборудовала в данном месте подпорную стенку, которая ничем не укреплена и может рухнуть в любой момент из-за размыва почвы. Общественные деятели требуют коммунальные службы оперативно вернуть магистраль с выполнением всех показателей.

Общероссийский народный фронт требует завершить работы по восстановлению дороги в Махачкале
Общество

Согласно данным источника, сроки окончания работ постоянно сдвигаются. О проблеме говорят уже более двух лет.
«При мощном ливне грунт может опять размыть и снести сооружение. Не решен вопрос со стекающими канализационными стоками. Мы не один раз направляли запросы, обращали на это внимание, но все завершалось отводом воды в другую сторону. А сейчас эта вода затапливает примыкающие участки и угрожает снести несколько частных домов. Мы требуем у коммунальных служб завершить все работы по восстановлению дороги и решить вопрос со сточными водами»,- заключил координатор проекта "Карта убитых дорог" в Общероссийского народного фронта Магомед Магомедов.

 

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