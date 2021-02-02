ЗАМАНА - Материнский капитал ждет вас в личном кабинете

Материнский капитал ждет вас в личном кабинете

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02 февраля, 2021. Вторник 13:58
Материнский капитал ждет вас в личном кабинете

С 2020 года сертификат на маткапитал автоматически приходит в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Материнский капитал ждет вас в личном кабинете
Общество

Вот как это работает:
После регистрации рождения ребенка сведения передаются в Пенсионный фонд. Подать заявление на регистрацию рождения можно через Госуслуги.
Пенсионный фонд проверяет информацию и оформляет сертификат тем, кому он положен.
Сертификат приходит в личный кабинет мамы на Госуслугах без заявлений.

Если сертификата в личном кабинете нет, заявление можно подать вручную. ВАЖНО! Для семей с усыновленными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами родители.

Размер маткапитала, если дети родились в 2020 году и позже: 483 881,83 на первого и 155 550 на второго.

 

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