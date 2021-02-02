Вот как это работает:
После регистрации рождения ребенка сведения передаются в Пенсионный фонд. Подать заявление на регистрацию рождения можно через Госуслуги.
Пенсионный фонд проверяет информацию и оформляет сертификат тем, кому он положен.
Сертификат приходит в личный кабинет мамы на Госуслугах без заявлений.
Если сертификата в личном кабинете нет, заявление можно подать вручную. ВАЖНО! Для семей с усыновленными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами родители.
Размер маткапитала, если дети родились в 2020 году и позже: 483 881,83 на первого и 155 550 на второго.