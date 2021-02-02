Всего за 2020 год, по данным источника, в водоемы выпущено 1,6 млн экземпляров ценных пород рыб.
Отмечено, что количество частиковых пород составляет 145 млн.
Лосось и другие виды частиковых пород рыбных ресурсов, по данным пресс-службы Северо-Кавказского Управления Росрыболовства, выпущены в водоемы республики.
Всего за 2020 год, по данным источника, в водоемы выпущено 1,6 млн экземпляров ценных пород рыб.
Отмечено, что количество частиковых пород составляет 145 млн.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..