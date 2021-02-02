ЗАМАНА - Водоемы Дагестана пополнились ценными породами рыбы

Водоемы Дагестана пополнились ценными породами рыбы

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02 февраля, 2021. Вторник 12:41
Водоемы Дагестана пополнились ценными породами рыбы

Лосось и другие виды частиковых пород рыбных ресурсов, по данным пресс-службы Северо-Кавказского Управления Росрыболовства, выпущены в водоемы республики.

Водоемы Дагестана пополнились ценными породами рыбы
Общество

Всего за 2020 год, по данным источника, в водоемы выпущено 1,6 млн экземпляров ценных пород рыб.

Отмечено, что количество частиковых пород составляет 145 млн.

 

 

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