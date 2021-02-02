ЗАМАНА - Директоров школ и детских садов призвали к открытости

Директоров школ и детских садов призвали к открытости

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02 февраля, 2021. Вторник 11:15
Директоров школ и детских садов призвали к открытости

В адрес директоров школ и детских садов с призывом к открытости в части распределения стимулирующих выплат учителям и педагогам, по данным информационного ресурса Мирмол, обратился глава города Каспийска Борис Гонцов.

Директоров школ и детских садов призвали к открытости
Общество

Обращение было сделано с вязи с частым поступлением к градоначальнику жалоб на несправедливое распределение выплат.

 

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