ЗАМАНА - Дагестанский Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку в школах региона

Дагестанский Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку в школах региона

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02 февраля, 2021. Вторник 11:06
Дагестанский Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку в школах региона

Уже более 500 внеплановых проверок в школах и 47 проверок, касающихся поставщиков продуктов питания, по данным регионального Роспотребнадзора, произведено с октября 2020 года.

Дагестанский Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку в школах региона
Общество

По результатам проверок, как сообщает источник, в 56 учебных заведениях выявили нехватку холодильников, в 137 школах нет локальной вытяжной вентиляции. Проверка в 104 школе показала отсутствие рукомойника в буфете.

 

 

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