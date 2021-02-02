По результатам проверок, как сообщает источник, в 56 учебных заведениях выявили нехватку холодильников, в 137 школах нет локальной вытяжной вентиляции. Проверка в 104 школе показала отсутствие рукомойника в буфете.
Уже более 500 внеплановых проверок в школах и 47 проверок, касающихся поставщиков продуктов питания, по данным регионального Роспотребнадзора, произведено с октября 2020 года.
По результатам проверок, как сообщает источник, в 56 учебных заведениях выявили нехватку холодильников, в 137 школах нет локальной вытяжной вентиляции. Проверка в 104 школе показала отсутствие рукомойника в буфете.
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