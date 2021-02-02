ЗАМАНА - Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в феврале

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в феврале

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02 февраля, 2021. Вторник 10:33
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в феврале

Роструд напомнил россиянам: в феврале им предстоит сначала шестидневная рабочая неделя (15–20 февраля), а следом трехдневная (24–26 февраля).

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в феврале
Общество

Уточним, что данные изменения связаны с переносом рабочего дня по случаю праздника День защитника Отечества. «При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», подчеркнули в Федеральной службе по труду и занятости.

 

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