Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в феврале

Уточним, что данные изменения связаны с переносом рабочего дня по случаю праздника День защитника Отечества. «При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», подчеркнули в Федеральной службе по труду и занятости.