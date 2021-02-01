ЗАМАНА - Об «Истории Каспийской нерпы» людям поведает парк «Россия – моя история»

Об «Истории Каспийской нерпы» людям поведает парк «Россия – моя история»

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01 февраля, 2021. Понедельник 20:18
Об «Истории Каспийской нерпы» людям поведает парк «Россия – моя история»

Первое рабочее совещание, в ходе которого обсудили ключевые процессы реализации будущего проекта, прошло в стенах мультимедийного музейного комплекса «Россия – моя история» в г. Махачкале.

Об «Истории Каспийской нерпы» людям поведает парк «Россия – моя история»
Общество

Идея проекта, как отметил руководитель исторического парка Тимур Велиханов, заключается в привлечении внимания общественности к проблемам экологии городской среды, прибрежной зоны и экосистемы Каспийского моря.

 

 

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