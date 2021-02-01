По версии следствия, сброс отходов завод, расположенный в городе Дагестанские Огни, производил с 2019 года.
Источник подчеркнул, что что загрязняющие вещества в составе сточных вод проникали в почву.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Несанкционированный сброс неочищенных отходов, затопивших дворы соседних домов, производил, по данным сайта республиканского следственного управления СК РФ, известный дербентский завод по переработки и выращиванию винограда.
По версии следствия, сброс отходов завод, расположенный в городе Дагестанские Огни, производил с 2019 года.
Источник подчеркнул, что что загрязняющие вещества в составе сточных вод проникали в почву.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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