ЗАМАНА - Коньячный завод в Дагестане загрязнял почву

Коньячный завод в Дагестане загрязнял почву

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01 февраля, 2021. Понедельник 18:28
Коньячный завод в Дагестане загрязнял почву

Несанкционированный сброс неочищенных отходов, затопивших дворы соседних домов, производил, по данным сайта республиканского следственного управления СК РФ, известный дербентский завод по переработки и выращиванию винограда.

Коньячный завод в Дагестане загрязнял почву
Общество

По версии следствия, сброс отходов завод, расположенный в городе Дагестанские Огни, производил с 2019 года.

Источник подчеркнул, что что загрязняющие вещества в составе сточных вод проникали в почву.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

 

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