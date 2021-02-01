Власти Дагестана определили двух операторов по вывозу мусора

С территориями, где будет обслуживаться услуга по уборке мусора, как сообщает Региональная служба по тарифам, определились операторы МБУ «Махачкала-1» и МБУ «Горсервис».

По словам врио вице-премьера РД Владимир Лемешко, на совещание под руководством которого и были определены операторы, в регионе планируют полностью решить проблему с вывозом ТБО к началу марта.