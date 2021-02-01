По словам врио вице-премьера РД Владимир Лемешко, на совещание под руководством которого и были определены операторы, в регионе планируют полностью решить проблему с вывозом ТБО к началу марта.
Власти Дагестана определили двух операторов по вывозу мусора
- Автор Арслан
- 01 февраля, 2021. Понедельник 16:44
С территориями, где будет обслуживаться услуга по уборке мусора, как сообщает Региональная служба по тарифам, определились операторы МБУ «Махачкала-1» и МБУ «Горсервис».
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