ЗАМАНА - Власти Дагестана определили двух операторов по вывозу мусора

Власти Дагестана определили двух операторов по вывозу мусора

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01 февраля, 2021. Понедельник 16:44
Власти Дагестана определили двух операторов по вывозу мусора

С территориями, где будет обслуживаться услуга по уборке мусора, как сообщает Региональная служба по тарифам, определились операторы МБУ «Махачкала-1» и МБУ «Горсервис».

Власти Дагестана определили двух операторов по вывозу мусора
Общество

По словам врио вице-премьера РД Владимир Лемешко, на совещание под руководством которого и были определены операторы, в регионе планируют полностью решить проблему с вывозом ТБО к началу марта.

 

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