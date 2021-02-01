По словам заместителя главы Минстроя Дагестана Мурада Алиева, сегодня проблемы с состоянием сетей водоснабжения наблюдаются по всей республике.
"Мы активизировали работу в части усовершенствования водопроводных сетей. Только в текущем году, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 32 объектов с размером выделения финансовых средств 1,84 млрд рублей», поделился замминистра с ТАСС.
Как рассказал Алиев, по результатам всех работ до конца 2022 года высококачественная питьевая вода появится в домах у 450 тысяч дагестанце. Это примерно 15% жителей республики,
на данный момент высококачественным водоснабжением обеспечены 35%.
В Дагестане модернизируют водопроводы
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 16:06
Власти Республики Дагестан после массовых отравлений, произошедших в Буйнакске, активизировали работу по усовершенствования водопроводных сетей, - пишет ТАСС.
По словам заместителя главы Минстроя Дагестана Мурада Алиева, сегодня проблемы с состоянием сетей водоснабжения наблюдаются по всей республике.
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