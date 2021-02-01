ЗАМАНА - В Дагестане модернизируют водопроводы

В Дагестане модернизируют водопроводы

Автор
01 февраля, 2021. Понедельник 16:06
В Дагестане модернизируют водопроводы

Власти Республики Дагестан после массовых отравлений, произошедших в Буйнакске, активизировали работу по усовершенствования водопроводных сетей, - пишет ТАСС.

В Дагестане модернизируют водопроводы
Общество

По словам заместителя главы Минстроя Дагестана Мурада Алиева, сегодня проблемы с состоянием сетей водоснабжения наблюдаются по всей республике.
"Мы активизировали работу в части усовершенствования водопроводных сетей. Только в текущем году, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 32 объектов с размером выделения финансовых средств 1,84 млрд рублей», поделился замминистра с ТАСС.
Как рассказал Алиев, по результатам всех работ до конца 2022 года высококачественная питьевая вода появится в домах у 450 тысяч дагестанце. Это примерно 15% жителей республики,
на данный момент высококачественным водоснабжением обеспечены 35%.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top