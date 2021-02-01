В Дагестане модернизируют водопроводы

По словам заместителя главы Минстроя Дагестана Мурада Алиева, сегодня проблемы с состоянием сетей водоснабжения наблюдаются по всей республике.

"Мы активизировали работу в части усовершенствования водопроводных сетей. Только в текущем году, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 32 объектов с размером выделения финансовых средств 1,84 млрд рублей», поделился замминистра с ТАСС.

Как рассказал Алиев, по результатам всех работ до конца 2022 года высококачественная питьевая вода появится в домах у 450 тысяч дагестанце. Это примерно 15% жителей республики,

на данный момент высококачественным водоснабжением обеспечены 35%.