В Махачкалинском аэропорту готовится к сдаче международный терминал авиасообщений
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 10:42
С вводом нового терминала увеличится количество международны рейсов в республике, в том числе паломнические перевозки в Саудовскую Аравию.
Отметим, что строительство терминала было начато в 2016 году. Ввод терминала запланирован в текущем году.
Последнее от Хадижат
- Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дагестана
- Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дагестана
- В 2021 году в Дагестане отремонтируют 105 километров дорог
- На базе Кизлярского электромеханического завода открыт новый цех для сборки сверхлегкой авиации
- Минэкономразвития Дагестана продолжает прием заявок на участие в проекте «100 школ»