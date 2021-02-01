ЗАМАНА - В Махачкалинском аэропорту готовится к сдаче международный терминал авиасообщений

В Махачкалинском аэропорту готовится к сдаче международный терминал авиасообщений

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01 февраля, 2021. Понедельник 10:42
В Махачкалинском аэропорту готовится к сдаче международный терминал авиасообщений

 

С вводом нового терминала увеличится количество международны рейсов в республике, в том числе паломнические перевозки в Саудовскую Аравию.

Отметим, что строительство терминала было начато в 2016 году. Ввод терминала запланирован в текущем году.

В Махачкалинском аэропорту готовится к сдаче международный терминал авиасообщений
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