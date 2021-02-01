В Махачкалинском аэропорту готовится к сдаче международный терминал авиасообщений

С вводом нового терминала увеличится количество международны рейсов в республике, в том числе паломнические перевозки в Саудовскую Аравию.

Отметим, что строительство терминала было начато в 2016 году. Ввод терминала запланирован в текущем году.