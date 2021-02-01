В этом году, в нормативное состояние также приведут участки 5 авто дорог местного значения. В их количество вошел участок длинной 4 километра автодороги в обход села Манаскент с подъездом к санаторию "Каспий», окончание переобустройства запланировано в 2022 году.
"А также, с целью увеличения безопасности дорожного движения, в текущем году на автомобильных дорогах регионального значения установят 10 камер фотовидеофиксации и один пункт весогабаритного контроля", - сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.