В 2021 году в Дагестане отремонтируют 105 километров дорог

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дагестане будут проведены ремонтные работы с целью реконструкции 51 километра автомобильных дорог регионального значения. Также запланирован ремонт и капитальный ремонт 54 километров улично-дорожной сети Махачкалы. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено 2412,85 млн рублей.

В этом году, в нормативное состояние также приведут участки 5 авто дорог местного значения. В их количество вошел участок длинной 4 километра автодороги в обход села Манаскент с подъездом к санаторию "Каспий», окончание переобустройства запланировано в 2022 году.

"А также, с целью увеличения безопасности дорожного движения, в текущем году на автомобильных дорогах регионального значения установят 10 камер фотовидеофиксации и один пункт весогабаритного контроля", - сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.