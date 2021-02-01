ЗАМАНА - В 2021 году в Дагестане отремонтируют 105 километров дорог

В 2021 году в Дагестане отремонтируют 105 километров дорог

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01 февраля, 2021. Понедельник 10:01
В 2021 году в Дагестане отремонтируют 105 километров дорог

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дагестане будут проведены ремонтные работы с целью реконструкции 51 километра  автомобильных дорог регионального значения. Также запланирован  ремонт и капитальный ремонт 54 километров улично-дорожной сети Махачкалы. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено 2412,85 млн рублей.

В 2021 году в Дагестане отремонтируют 105 километров дорог
Общество

В этом году, в нормативное состояние также приведут участки 5 авто дорог местного значения. В их количество вошел участок длинной 4 километра автодороги в обход села Манаскент с подъездом к санаторию "Каспий», окончание переобустройства запланировано в 2022 году.

"А также, с целью увеличения безопасности дорожного движения, в текущем году на автомобильных дорогах регионального значения установят 10 камер фотовидеофиксации и один пункт весогабаритного контроля", - сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

 

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