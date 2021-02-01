ЗАМАНА - Количество больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане снизилось

Количество больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане снизилось

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01 февраля, 2021. Понедельник 00:09
Количество больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане снизилось

«За истекшую неделю, в Дагестане зарегистрировано 884 случая госпитализации с внебольничной пневмонией и коронавирусом, и это более чем на 200 случаев меньше, чем на предыдущей неделе. Не справились с болезнью 24 человека, и это тоже меньше в сравнении с прошлой неделей на 11 человек», - сообщила начальник Управления организации медпомощи населению Минздрава Дагестана Муслимат Гасанова.

Количество больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане снизилось
Общество

Стоит особо отметить, что последние четыре дня число выявленных заражений за сутки не превышает 100. Это важная цифра, так как до этого, в течении двух месяцев цифра не опускалась так низко, а последние 40 дней и вовсе доходило до 150.

Но все же, это не повод расслабляться, считают в ведомстве. Необходимо соблюдать личную гигиену, марочный режим и социальную дистанцию. А также избегать места массового скопления людей, ведь спад заболевания вызван соблюдением комплекса мер, принятых Роспотребнадзором для удерживания распространения коронавируса.

Одна из этих мер - вакцинопрофилактика. Напомним, что записаться на вакцинацию может любой желающий на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой прикреплен.

 

 

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