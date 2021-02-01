Количество больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане снизилось

«За истекшую неделю, в Дагестане зарегистрировано 884 случая госпитализации с внебольничной пневмонией и коронавирусом, и это более чем на 200 случаев меньше, чем на предыдущей неделе. Не справились с болезнью 24 человека, и это тоже меньше в сравнении с прошлой неделей на 11 человек», - сообщила начальник Управления организации медпомощи населению Минздрава Дагестана Муслимат Гасанова.

Стоит особо отметить, что последние четыре дня число выявленных заражений за сутки не превышает 100. Это важная цифра, так как до этого, в течении двух месяцев цифра не опускалась так низко, а последние 40 дней и вовсе доходило до 150.

Но все же, это не повод расслабляться, считают в ведомстве. Необходимо соблюдать личную гигиену, марочный режим и социальную дистанцию. А также избегать места массового скопления людей, ведь спад заболевания вызван соблюдением комплекса мер, принятых Роспотребнадзором для удерживания распространения коронавируса.

Одна из этих мер - вакцинопрофилактика. Напомним, что записаться на вакцинацию может любой желающий на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой прикреплен.