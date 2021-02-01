Стоит особо отметить, что последние четыре дня число выявленных заражений за сутки не превышает 100. Это важная цифра, так как до этого, в течении двух месяцев цифра не опускалась так низко, а последние 40 дней и вовсе доходило до 150.
Но все же, это не повод расслабляться, считают в ведомстве. Необходимо соблюдать личную гигиену, марочный режим и социальную дистанцию. А также избегать места массового скопления людей, ведь спад заболевания вызван соблюдением комплекса мер, принятых Роспотребнадзором для удерживания распространения коронавируса.
Одна из этих мер - вакцинопрофилактика. Напомним, что записаться на вакцинацию может любой желающий на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой прикреплен.