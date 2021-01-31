«Администрации управлений образования и ЖКХ я дал поручение составить дефектные акты, после этого будет решено о проведении ремонтных работ. Дворовая территория будет благоустроена, установлены элементы детского игрового оборудования, проведено озеленение», - написал глава города Махачкалы в личном Instagram.
Старт ремонтным работам, согласно мнению главы города, будет дан в скором времени.
Салман Дадаев запланировал проведение ремонтных работ в дошкольном учреждении
- Автор Хадижат
- 31 января, 2021. Воскресенье 10:59
Глава города Махачкалы Салман Дадаев оценил состояние строения детского сада №59.
«Администрации управлений образования и ЖКХ я дал поручение составить дефектные акты, после этого будет решено о проведении ремонтных работ. Дворовая территория будет благоустроена, установлены элементы детского игрового оборудования, проведено озеленение», - написал глава города Махачкалы в личном Instagram.
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