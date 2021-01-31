Салман Дадаев запланировал проведение ремонтных работ в дошкольном учреждении

«Администрации управлений образования и ЖКХ я дал поручение составить дефектные акты, после этого будет решено о проведении ремонтных работ. Дворовая территория будет благоустроена, установлены элементы детского игрового оборудования, проведено озеленение», - написал глава города Махачкалы в личном Instagram.

Старт ремонтным работам, согласно мнению главы города, будет дан в скором времени.