По данным источника, сотрудник администрации, сговорившись с главным бухгалтером, похитил более 438 тыс. рублей.
Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье мошенничества, как сообщает «Аиф Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, решается в отношении начальника финансового отдела администрации Курахского района.
По данным источника, сотрудник администрации, сговорившись с главным бухгалтером, похитил более 438 тыс. рублей.
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