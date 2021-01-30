ЗАМАНА - Сотрудника администрации Курахского района заподозрили в мошенничестве

Сотрудника администрации Курахского района заподозрили в мошенничестве

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30 января, 2021. Суббота 20:06
Сотрудника администрации Курахского района заподозрили в мошенничестве

Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье мошенничества, как сообщает «Аиф Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, решается в отношении начальника финансового отдела администрации Курахского района.

Сотрудника администрации Курахского района заподозрили в мошенничестве
Общество

По данным источника, сотрудник администрации, сговорившись с главным бухгалтером, похитил более 438 тыс. рублей.

 

 

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