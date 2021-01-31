В Махачкале прошел очередной субботник

На субботник в Махачкале, не смотря на затяжной дождь, вышли порядка 1000 муниципальных служащих и работников предприятий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ранее региональной оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «Лидер» прекратил свои обязательства в связи с неустановлением тарифа на 2021 год. По просьбе минприроды Дагестана власти Махачкалы оказывают содействие в вывозе мусора: ежедневно задействовано более 400 человек и свыше 150 единиц спецтехники.