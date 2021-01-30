Мухтар Амиров прокомментировал случай с осквернением мест захоронения в Дербенте

В связи получившим резонанс видео, в котором житель Дербента решил подарить шашлыки у «Вечного огня» (подробнее прочитать об этом случае можно перейдя по ссылке ) в социальных сетях общественность задалась вопросом: а должно ли караться законом подобное поведение, и если да, то на каких основаниях?

На этот вопрос попыталось ответить сетевое издание «Мирмол», обратившись за комментарием к члену регионального общественного совета проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», руководителю регионального штаба «Бессмертный полк России» Мухтару Амирову.

Отвечая на данный вопрос, Амиров особо заострил внимание на том, что подобный поступок, в первую очередь, неуважение к памяти погибших. Как бы это не было печально, но для человека на видео “Вечный огонь” всего-лишь источник высокой температуры. А для большинства образованных граждан символ неугасимой памяти о страданиях наших соотечественников, замученных в немецких концлагерях и на оккупированных территориях нашей Родины. Вместе с тем надо отметить не только персонажа видео, имеющего вид человека без определенного места жительства, но и тех, в чьих руках был телефон. Остается непонятной степень осознания своих действий “героя” ролика, однако не вызывает сомнений оценка происходящего “оператором”, который предпочел не остановить и объяснить незаконность действий прохожему, но, возможно, даже и явился инициатором», прокомментировал руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» сложившуюся ситуацию. Также он добавил, что подобные действия караются по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Отметим, что в отношении 58-летнего жителя Дербентского района возбуждено уголовное дело по подозрению в осквернении мест захоронения.