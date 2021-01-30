ЗАМАНА - В Каспийск прибыла спецтехника для уборки мусора

В Каспийск прибыла спецтехника для уборки мусора

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30 января, 2021. Суббота 17:54
В Каспийск прибыла спецтехника для уборки мусора

В Каспийск, силами Правительства Дагестана, доставлена новая специализированная техника по уборке мусора.

В ближайшие дни проблема с его вывозом в городе, как утверждает источник, будет решена. Отметим, что данные меры применяются в соответствии с поставленной руководителем республики Сергеем Меликовым задачей: возобновить вывоз твердых и бытовых отходов в регионе.

 

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