В ближайшие дни проблема с его вывозом в городе, как утверждает источник, будет решена. Отметим, что данные меры применяются в соответствии с поставленной руководителем республики Сергеем Меликовым задачей: возобновить вывоз твердых и бытовых отходов в регионе.
В Каспийск прибыла спецтехника для уборки мусора
- Автор Хадижат
- 30 января, 2021. Суббота 17:54
В Каспийск, силами Правительства Дагестана, доставлена новая специализированная техника по уборке мусора.
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