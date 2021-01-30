Студенты ДГУ о вреде наркотиков и методах борьбы с наркоторговлей

Убийство молодого человека, борющегося с наркоторговлей в Тарках, опасность распространения наркотиков, меры по пресечению оборота наркотиков обсудили в Научной библиотеке ДГУ. Современная молодежь Дагестана окружена искушениями, в том числе запрещенные вещества. Студенты, кроме учебы, ведут активную социальную и общественную деятельность, которая отражает «третью миссию» университета и играет важную роль в нашем обществе.

Проблема наркомании - предмет обсуждения молодежи и приглашенных экспертов, среди которых были ученые и студенты ДГУ, представители Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД, Антинаркотической комиссии Махачкалы, общественной палаты города, проекта “Трезвая Россия”.

«Думаю, что в системе профилактики спорт, здоровый образ жизни играют главенствующую роль, ведь сама двигательная деятельность заставляет человека концентрироваться на активном образе жизни. А у молодёжи безусловно есть потребность в физическом совершенствовании. Им хочется быть сильными и здоровыми, нравиться друг другу. Патриотизм, любительский спорт, который основан на философии олимпизма, и здоровый образ жизни – вот, что должно являться альтернативой модели поведения, отвлекающей молодого человека от наркотиков. И, безусловно, главное место в этом блоке занимает именно патриотизм.

«Патриотизм, любительский спорт, который основан на философии олимпизма, и здоровый образ жизни – вот что должно являться альтернативой модели поведения, отвлекающей молодого человека от наркотиков. И, безусловно, главное место в этом блоке занимает именно патриотизм», - говорит доцент факультета культуры ДГУ, Секретарь Общественной палаты Махачкалы Ажий Абиева.

Студентам Даггосуниверситета есть о чем рассказать из своего опыта здорового образа жизни, агитации против наркомании и активности, мотивирующей к правильному выбору. Студенты экономического факультета выиграли второе место на конкурсе видеоконтента по противодействию наркотикам.

«Необходимо следить, чтобы продавцы алкоголя и сигарет соблюдали действующее законодательство. Мы нашли массу нарушений на ближайших к институту трех улицах. Не ведитесь на объявления «работа 100т в неделю», молодой человек может связаться с этим человеком и начать заниматься "закладками"»,- говорит Магомед Абдуллаев, председатель КДМ Юридического института ДГУ.

«ДГУ вовлекает своих студентов в активный и здоровый образ жизни, формирует у них непринятие употребления наркотиков. В вузе мы регулярно проводим просветительские лекции и кураторские часы с приглашением медиков и специалистов реабилитационных центров», – говорит и.о. проректора по воспитательной и социальной работе ДГУ Зарема Гусейханова.

Развитие студенческого самоуправления - серьезный шаг к взрослению студентов, обретению ими понимания ответственности за свою жизнь и жизнь общества. Студенты факультетов культуры, институтов юридического, экологии и устойчивого развития были особенно активны в дискуссии.

«Здоровый образ жизни предполагает как физическое, так и духовно-нравственное здоровье. На сегодняшний день сложилась такая ситуация,что воспитание выведено из образовательного пространства и оставлено на откуп семье. Безусловно, фундаментальной задачей семьи является воспитание достойных детей»,- считает Райганат Абакарова, профессор ДГУ, доцент кафедры теории и истории религии и культуры.

Представитель “Трезвой России” Шамиль Алиев рассказал о работе, проводящейся их организацией по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди жителей региона и про проект «Спорт в шаговой доступности», направленный на пропаганду здорового образа жизни.

«За последние 10 лет наркотрафик очень сильно изменился. Сегодня это новый вид выведенных синтетических наркотиков, который совершенно иначе влияет на организм и уничтожает здоровье общества. Эти наркотики могут убить человека с первого раза». Уполномоченный по детям при Главе РД Марина Ежова подчеркнула опасность синтетических наркотиков, объяснив, что динамично развивающиеся технологии используются, к всеобщему сожалению, не только для созидания, но и в производстве запрещённых препаратов.

Участники мероприятия пришли к единому мнению о важности внимания к собственному поведению и образу жизни как к примеру для окружающих, особенно для подрастающего поколения. Молодежь с интересом заслушала выступления майора полиции начальника отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД Надежды Сейфудиновы, председателя Общественной палаты Махачкалы Салима Абдулкадырова, руководителя дагестанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков» Ларисы Гасановой и других.