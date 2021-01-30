ЗАМАНА - В Калмыкии торжественно открыли участок трассы "Астрахань – Махачкала"

В Калмыкии торжественно открыли участок трассы "Астрахань – Махачкала"

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30 января, 2021. Суббота 10:26
В Калмыкии торжественно открыли участок трассы &quot;Астрахань – Махачкала&quot;

В пятницу, 29 января состоялось открытие участка трассы Р-215 “Астрахань Кочубей Кизляр Махачкала”. Новая двухполосная дорога имеет важное значение для социальной и экономической жизни всего юга России.

Работы велись в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Общегосударственная трасса Р-215, словами дорожников, приведена в нормативный вид. «Устранение этого грунтового разрыва дало возможность нам связать три административных центра Астрахань, Махачкалу и Грозный уменьшив время в пути в полтора раза. Обеспечить прямой транзит автомобильного транспорта в обход населённых пунктов, минуя центральные районы Республики Калмыкия и выход на автомобильную дорогу Р-22 “Каспий”. Это позволит понизить себестоимость транспортировок, сделать лучше экологическую обстановку, снять социальную напряжённость», подчернул исполняющий обязанности руководителя управления ФКУ "Упрдор Каспий" Ильдар Сайфуллин. Усовершенствование автодороги Р-215 имеет для страны особенное значение. На объекте возвели 2 путепровода и 2 разноуровневые развязки, применяли передовые дорожные технологии, которые позволяют быть уверенными в качестве дорожного полотна.

Автотрасса включена в список главных автодорожных коридоров страны и является частью интернационального коридора "Север-Юг". Геополитическую важность данной дороги подчеркивал и Президент России Владимир Путин.

 

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