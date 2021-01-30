Компании "Ростелеком" удалось избежать сбоев в работе в период пандемии

Во время ограничительных мер, в период пандемии благодаря модернизации 15 узлов связи, удалось избежать сбоев в работе.

Из-за многократно возросшей нагрузки, при переходе на удаленный формат работы и обучения жителей региона.

В настоящее время в республике реализуются две крупные федеральные программы, помимо этого, «Ростелеком» активно развивает и собственные инвестиционные проекты по развитию оптической сети. Цель максимально охватить оптикой частный сектор, как в городах, так и в районах.

За два последних года число абонентов компании выросло с 7 до 35 тысяч. Как отмечает руководитель регионального представительства, одна из приоритетных программ «Ростелекома» называется «Чистое небо». В ее рамках, компания планирует перевести все провода, которыми заполнены города республики, спустить коммуникации.

«Мы уже начали реализовывать эту работу в Ленинском районе Махачкалы, в Избербаше. Планируем начать в Дербенте и даже в некоторых райцентрах», подчеркнул Ярахмедов.