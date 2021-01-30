ЗАМАНА - Компании "Ростелеком" удалось избежать сбоев в работе в период пандемии

Компании "Ростелеком" удалось избежать сбоев в работе в период пандемии

Автор
30 января, 2021. Суббота 09:01
Компании &quot;Ростелеком&quot; удалось избежать сбоев в работе в период пандемии

В Ростелекоме подвели итоги работы компании в 2020 году. На вопросы журналистов ответил руководитель Дагестанского филиала Руслан Ярахмедов. По его словам, компания за последние годы добилась устойчивого роста во всех направлениях.

Компании "Ростелеком" удалось избежать сбоев в работе в период пандемии
Общество

Во время ограничительных мер, в период пандемии благодаря модернизации 15 узлов связи, удалось избежать сбоев в работе.
Из-за многократно возросшей нагрузки, при переходе на удаленный формат работы и обучения жителей региона.
В настоящее время в республике реализуются две крупные федеральные программы, помимо этого, «Ростелеком» активно развивает и собственные инвестиционные проекты по развитию оптической сети. Цель максимально охватить оптикой частный сектор, как в городах, так и в районах.
За два последних года число абонентов компании выросло с 7 до 35 тысяч. Как отмечает руководитель регионального представительства, одна из приоритетных программ «Ростелекома» называется «Чистое небо». В ее рамках, компания планирует перевести все провода, которыми заполнены города республики, спустить коммуникации.
«Мы уже начали реализовывать эту работу в Ленинском районе Махачкалы, в Избербаше. Планируем начать в Дербенте и даже в некоторых райцентрах», подчеркнул Ярахмедов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top