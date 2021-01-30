Во время ограничительных мер, в период пандемии благодаря модернизации 15 узлов связи, удалось избежать сбоев в работе.
Из-за многократно возросшей нагрузки, при переходе на удаленный формат работы и обучения жителей региона.
В настоящее время в республике реализуются две крупные федеральные программы, помимо этого, «Ростелеком» активно развивает и собственные инвестиционные проекты по развитию оптической сети. Цель максимально охватить оптикой частный сектор, как в городах, так и в районах.
За два последних года число абонентов компании выросло с 7 до 35 тысяч. Как отмечает руководитель регионального представительства, одна из приоритетных программ «Ростелекома» называется «Чистое небо». В ее рамках, компания планирует перевести все провода, которыми заполнены города республики, спустить коммуникации.
«Мы уже начали реализовывать эту работу в Ленинском районе Махачкалы, в Избербаше. Планируем начать в Дербенте и даже в некоторых райцентрах», подчеркнул Ярахмедов.
Компании "Ростелеком" удалось избежать сбоев в работе в период пандемии
- Автор Хадижат
- 30 января, 2021. Суббота 09:01
В Ростелекоме подвели итоги работы компании в 2020 году. На вопросы журналистов ответил руководитель Дагестанского филиала Руслан Ярахмедов. По его словам, компания за последние годы добилась устойчивого роста во всех направлениях.
Во время ограничительных мер, в период пандемии благодаря модернизации 15 узлов связи, удалось избежать сбоев в работе.
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