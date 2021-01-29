ЗАМАНА - В горах Дагестана мужчина погиб, упав с 70-метровой высоты

В горах Дагестана мужчина погиб, упав с 70-метровой высоты

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29 января, 2021. Пятница 21:17
В горах Дагестана мужчина погиб, упав с 70-метровой высоты

Трагедия, в результате которой, мужчина, предположительно, по данным ТАСС, работавший гидом, разбился насмерть, произошла в Хунзахском районе республики.

В горах Дагестана мужчина погиб, упав с 70-метровой высоты
Общество

Причиной падения с водопада Тобот в каньон высотой 70 метров стали резкие перепады температуры, что привело к тому, что у обрыва образовался лёд.

 

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