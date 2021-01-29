Таким образом, по данным пресс-службы ведомства, 30-летний житель столицы республики, являясь руководителем подрядной организации, завладел деньгами в сумме 434 750 рублей.
Подрядчик в Дагестане завысил стоимость работ при благоустройстве дворов
- Автор Арслан
- 29 января, 2021. Пятница 13:56
Факт намеренного завышения стоимости выполненных работ по благоустройству дворовой территории одного из домов в городе Дербенте был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД.