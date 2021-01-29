По данным пресс-службы учреждения, аттестация будет проходить с 1 по 20 февраля, а уже с 1 марта частные гиды смогут осуществлять свою деятельность.
Частные гиды-экскурсоводы пройдут аттестацию
- Автор Арслан
- 29 января, 2021. Пятница 13:38
Аттестацией частных гидов-экскурсоводов и представителей туристических организаций на право ведения обзорных экскурсий займется Дербентский государственный музей-заповедник.
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