ЗАМАНА - В Магарамкентском районе состоялся автопробег приуроченный к 100-летию ДАССР

В Магарамкентском районе состоялся автопробег приуроченный к 100-летию ДАССР

Автор
29 января, 2021. Пятница 13:50
В Магарамкентском районе состоялся автопробег приуроченный к 100-летию ДАССР

В Магарамкентском районе состоялся автопробег «Путь памяти», приуроченный к 100-летию со дня образования ДАССР, - сообщает РИА «Дагестан».
Автоколонна машин, среди которой были и объекты старых моделей, с юбилейной символикой проехала по всем улицам райцентра. Организатором мероприятия выступил отдел спорта и физической культуры района.
Как отмечают организаторы, задача автопробега напомнить жителям района о героическом прошлом и о том, что у нас есть все основания чтобы любить, защищать и гордиться своей как малой так и большой родиной.

В Магарамкентском районе состоялся автопробег приуроченный к 100-летию ДАССР
Общество

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top