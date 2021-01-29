В Магарамкентском районе состоялся автопробег приуроченный к 100-летию ДАССР

В Магарамкентском районе состоялся автопробег «Путь памяти», приуроченный к 100-летию со дня образования ДАССР, - сообщает РИА «Дагестан».

Автоколонна машин, среди которой были и объекты старых моделей, с юбилейной символикой проехала по всем улицам райцентра. Организатором мероприятия выступил отдел спорта и физической культуры района.

Как отмечают организаторы, задача автопробега напомнить жителям района о героическом прошлом и о том, что у нас есть все основания чтобы любить, защищать и гордиться своей как малой так и большой родиной.