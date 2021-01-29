Российских студентов вернут к очному обучению с 7 февраля

Разрешение о том, смогут ли студенты российских вузов приступить к учебе в очной форме, необходимо, как сообщает РИА «Дагестан», согласовать с территориальным органом Роспотребнадзора.

Согласно приказу Минобрнауки, возможность допуска на занятия, где будет обеспечен контроль за масочным режимом, а также созданы все необходимые условия для профилактики заражения, должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе.