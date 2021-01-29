ЗАМАНА - Российских студентов вернут к очному обучению с 7 февраля

Российских студентов вернут к очному обучению с 7 февраля

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29 января, 2021. Пятница 13:11
Российских студентов вернут к очному обучению с 7 февраля

Разрешение о том, смогут ли студенты российских вузов приступить к учебе в очной форме, необходимо, как сообщает РИА «Дагестан», согласовать с территориальным органом Роспотребнадзора.

Российских студентов вернут к очному обучению с 7 февраля
Общество

Согласно приказу Минобрнауки, возможность допуска на занятия, где будет обеспечен контроль за масочным режимом, а также созданы все необходимые условия для профилактики заражения, должна оцениваться руководителями образовательных организаций, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе.

 

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