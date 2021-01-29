В Дагестане отремонтировали 89 километров автодорог

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в минувшем году в Дагестане отремонтировано 89,6 километра дорог, - сообщает РИА «Дагестан». Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено 1 794,9 миллионов рублей.

Значимым объектом в данной работе стал участок региональной автодороги Манас Зеленоморск Аэропорт протяженностью 8 километров. Напомним, что реконструкция участка началась в 2019 году.

Особое внимание в ходе реализации нацпроекта было уделено ремонту улиц в столице Дагестана. За год в Махачкале удалось отремонтировать дорожное полотно на 85 улицах.

Также в рамках проекта были установлены дорожные знаки, светофоры, уличное освещение и пешеходные ограждения.