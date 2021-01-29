ЗАМАНА - В Дагестане отремонтировали 89 километров автодорог

В Дагестане отремонтировали 89 километров автодорог

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29 января, 2021. Пятница 12:59
В Дагестане отремонтировали 89 километров автодорог

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в минувшем году в Дагестане отремонтировано 89,6 километра дорог, - сообщает РИА «Дагестан». Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено 1 794,9 миллионов рублей.

В Дагестане отремонтировали 89 километров автодорог
Общество

Значимым объектом в данной работе стал участок региональной автодороги Манас Зеленоморск Аэропорт протяженностью 8 километров. Напомним, что реконструкция участка началась в 2019 году.
Особое внимание в ходе реализации нацпроекта было уделено ремонту улиц в столице Дагестана. За год в Махачкале удалось отремонтировать дорожное полотно на 85 улицах.
Также в рамках проекта были установлены дорожные знаки, светофоры, уличное освещение и пешеходные ограждения.

 

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