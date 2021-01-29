По данным СУ СК России по Дагестану, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)».
Уголовное дело завели на «повара» из Дербента
- Автор Арслан
- 29 января, 2021. Пятница 12:20
Уголовное дело на 58-летнего жителя Дербентского района завели в связи с тем, что тот, используя пламя Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать», пытался пожарить кусок мяса.
Последнее от Арслан
- Подрядчик в Дагестане завысил стоимость работ при благоустройстве дворов
- Частные гиды-экскурсоводы пройдут аттестацию
- Российских студентов вернут к очному обучению с 7 февраля
- Налоговая ставка по УСН для туристических организаций будет снижена
- Из ММА в футбол: Хабиба Нурмагомедова приглашают в региональные клубы