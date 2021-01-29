ЗАМАНА - Уголовное дело завели на «повара» из Дербента

Уголовное дело завели на «повара» из Дербента

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29 января, 2021. Пятница 12:20
Уголовное дело завели на «повара» из Дербента

Уголовное дело на 58-летнего жителя Дербентского района завели в связи с тем, что тот, используя пламя Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать», пытался пожарить кусок мяса.

По данным СУ СК России по Дагестану, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)».

 

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