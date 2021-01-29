Источник сообщает, что на водоводе Чиркей-Буйнакск раннее уже случались аварии.
Отмечено, что водоснабжение восстановят к 16 часам сегодняшнего дня.
Очередная авария, в результате которой без водоснабжения остались жители дагестанского Буйнакска, произошла на чиркейском водоводе, сообщает информационный портал «Федерал Пресс».
Источник сообщает, что на водоводе Чиркей-Буйнакск раннее уже случались аварии.
Отмечено, что водоснабжение восстановят к 16 часам сегодняшнего дня.
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