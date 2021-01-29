На фотоиллюстрации документа должны быть видны все индивидуальности лица, включая родинки, шрамы и родимые пятна.
Под запрет также попали цветные линзы. Фотографироваться в очках позволили гражданам, для которых они являются ежедневным атрибутом внешнего вида. Сотрудникам правоохранительных органов запретили фотографироваться на паспорт в форме, а головной убор возможен только в одном случае по религиозным убеждениям.
Фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать
- Автор Хадижат
- 29 января, 2021. Пятница 10:37
В административный регламент МВД внесен ряд изменений. Так, например, фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать.
На фотоиллюстрации документа должны быть видны все индивидуальности лица, включая родинки, шрамы и родимые пятна.
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