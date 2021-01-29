ЗАМАНА - Фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать

Фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать

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29 января, 2021. Пятница 10:37
Фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать

В административный регламент МВД внесен ряд изменений. Так, например, фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать.

Фотографию для паспорта больше нельзя ретушировать
Общество

На фотоиллюстрации документа должны быть видны все индивидуальности лица, включая родинки, шрамы и родимые пятна.
Под запрет также попали цветные линзы. Фотографироваться в очках позволили гражданам, для которых они являются ежедневным атрибутом внешнего вида. Сотрудникам правоохранительных органов запретили фотографироваться на паспорт в форме, а головной убор возможен только в одном случае по религиозным убеждениям.

 

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взяты из открытых источников
 

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