В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых до 11 февраля

Соблюдать его рекомендовано людям, достигшим 65-летнего возраста и молодежи, которая страдает приобретенными болезнями. Указом от 28 января, Руководитель Республики Дагестан продлил сроки изоляции для этих категорий людей с 29 января по 11 февраля 2021 года.