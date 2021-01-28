ЗАМАНА - В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых до 11 февраля

В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых до 11 февраля

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28 января, 2021. Четверг 22:28
В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых до 11 февраля

Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов продлил срок режима самостоятельной изоляции.

В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых до 11 февраля
Общество

Соблюдать его рекомендовано людям, достигшим 65-летнего возраста и молодежи, которая страдает приобретенными болезнями. Указом от 28 января, Руководитель Республики Дагестан продлил сроки изоляции для этих категорий людей с 29 января по 11 февраля 2021 года.

 

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