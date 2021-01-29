В номинации «Культурно-познавательный маршрут» жюри отметило вторым призовым местом турмаршрут «Культура и история Дагестана: от Дербента до Гуниба».
В номинации «Этнографический маршрут» дагестанский проект «Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова» завоевал Гран-при Национальной премии. Турмаршрут пролегает через Хунзахский район и также охватывает популярные объекты и места среди туристов, связанные с жизнью и судьбой Народного поэта Дагестана.
Отметим, премия «Маршруты России» присуждается по итогам открытого конкурса лучших туристических маршрутов, реализованных на территории России.
Два турмаршрута Дагестана стали призерами Национальной премии «Маршруты России – 2020»
- Автор Хадижат
- 29 января, 2021. Пятница 00:29
Туристические маршруты, проложенные на территории республики Дагестан завоевали два призовых места по итогам Национальной премии «Маршруты России 2020».
В номинации «Культурно-познавательный маршрут» жюри отметило вторым призовым местом турмаршрут «Культура и история Дагестана: от Дербента до Гуниба».
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