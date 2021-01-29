Два турмаршрута Дагестана стали призерами Национальной премии «Маршруты России – 2020»

В номинации «Культурно-познавательный маршрут» жюри отметило вторым призовым местом турмаршрут «Культура и история Дагестана: от Дербента до Гуниба».

В номинации «Этнографический маршрут» дагестанский проект «Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова» завоевал Гран-при Национальной премии. Турмаршрут пролегает через Хунзахский район и также охватывает популярные объекты и места среди туристов, связанные с жизнью и судьбой Народного поэта Дагестана.

Отметим, премия «Маршруты России» присуждается по итогам открытого конкурса лучших туристических маршрутов, реализованных на территории России.